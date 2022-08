Portugal : Des dizaines de nouveaux vols annulés par une grève de bagagistes

Une grève chez le bagagiste Portway a provoqué l'annulation de 69 vols dimanche à l’arrivée et au départ des principaux aéroports portugais.

L’aéroport de Faro, dans la région touristique de l’Algarve (sud du Portugal), a notamment été touché par le mouvement de grève. Easyjet a été la compagnie la plus impactée, dimanche.

Des dizaines de nouveaux vols ont été annulés dimanche à l’arrivée et au départ des principaux aéroports portugais en raison d’une grève chez le bagagiste Portway, selon les syndicats et la société détenue par le gestionnaire aéroportuaire ANA, du groupe français Vinci.

Au troisième et dernier jour de ce mouvement social, convoqué pour réclamer des hausses salariales, 69 vols ont été annulés aux aéroports de Lisbonne et Porto (nord), a indiqué la direction de Portway dans un communiqué. «Au cours des trois jours de grève, le taux de participation a été de 14% et les compagnies aériennes ont annulé 196 vols», a-t-elle ajouté.