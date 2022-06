Afrique du Sud : Des dizaines de personnes encore disparues après les inondations

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues deux mois après les pires inondations qui ont frappé Durban, troisième ville d’Afrique du Sud, et ses environs, faisant plus de 400 morts, a indiqué le gouvernement dimanche.

«Les inondations ont touché 85’280 personnes et fait 461 morts. Au total, 87 personnes sont toujours portées disparues», a déclaré Sihle Zikalala, le ministre en chef de la province du KwaZulu-Natal (sud-est), lors d’un point presse.

Plus de 300 mm de pluie sont tombés en l’espace de 24 heures dans certaines parties de la province, l’équivalent d’environ un tiers des précipitations annuelles d’habitude enregistrées à Durban, importante ville portuaire de plus de 3,9 millions d’habitants. Le déluge a déclenché les pires coulées de boue jamais vues dans le pays, emportant des personnes, des ponts, des routes et des bâtiments.