Lützerath (All) : Des dizaines de policiers et de militants blessés dans les heurts

Canons à eau et morsures de chien

Environ 15’000 manifestants, selon la police – 35’000 selon les organisateurs –, dont l’activiste suédoise Greta Thunberg, ont protesté contre l’extension d’une mine de lignite à ciel ouvert entraînant la destruction du hameau de Lützerath, dans le bassin rhénan, entre Düsseldorf et Cologne, soutenant des activistes qui occupaient le site et que la police a entrepris de déloger depuis mercredi. Le collectif Lützerath lebt! a fait état samedi de dizaines de blessés, dont certains graves, dans les rangs des militants, notamment à cause de morsures de chien et des canons à eau. Selon la police, des poursuites judiciaires ont été lancées contre environ 150 personnes.