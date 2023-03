Colombie : Des dizaines de policiers retenus lors d’une manifestation

«La libération unilatérale des policiers et la protection de leur intégrité est primordiale pour le gouvernement», a déclaré le président Petro sur Twitter, au lendemain de violentes manifestations qui ont fait deux morts et la séquestration de 78 policiers et six civils. Il a également exhorté la justice à «enquêter et identifier les criminels qui ont provoqué les décès» à Los Pozos, près de San Vicente del Caguan, à environ 500 km au sud de Bogota.

Un paysan et un policier tués

Les manifestations contre la compagnie pétrolière Emerald Energy, basée en Grande-Bretagne et filiale du groupe d’État chinois Sinochem, se sont soldées par des affrontements avec les forces de l’ordre. Un paysan et un policier ont été tués, plusieurs personnes ont été blessées et six employés de la compagnie pétrolière ont été séquestrés en plus des 78 policiers, selon le bureau du Défenseur du peuple. Un précédent décompte faisait état de 79 policiers et neuf employés retenus.