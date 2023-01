Jérusalem: des dizaines de tombes chrétiennes vandalisées

Israël : Des dizaines de tombes chrétiennes ont été vandalisées à Jérusalem

Plus de 30 pierres tombales et croix brisées en morceaux ont été retrouvées dans ce cimetière qui date du milieu du XIXe siècle et abrite les sépultures de plusieurs membres du clergé, scientifiques ou politiciens.

Des croix renversées et des sépultures abîmées ont été découvertes dans le cimetière protestant du mont Sion, adjacent à la vieille ville de Jérusalem et où Jésus a pris son dernier repas avec les apôtres, selon la tradition chrétienne. «Nous avons découvert plus de 30 pierres tombales et croix brisées en morceaux», a expliqué Hossam Naoum, évêque anglican à Jérusalem.