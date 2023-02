Grève en Allemagne : Des dizaines de vols Swiss de nouveau annulés vendredi

Et la grève ne devrait pas non plus passer inaperçue en Suisse. La compagnie Swiss, filiale de Lufthansa, supprime vendredi des liaisons vers Francfort, Stuttgart, Hambourg et Hanovre. Les aéroports de Genève et de Zurich sont touchés.