États-Unis Des dizaines d’incendies ravagent la Californie

Exacerbés par une vague de chaleur historique, d’importants sinistres s’étendent sur près de 50’000 hectares en Californie. Des milliers de personnes ont dû être évacuées pour fuir les flammes.

Végétation calcinée, voitures et maisons ravagées par les flammes, quelque 30 incendies dévorent actuellement au moins 48’500 hectares en Californie, dont certains près de Los Angeles et San Francisco, selon le département de lutte anti-incendie de l’État.

Des milliers de personnes ont dû être évacuées à quelques kilomètres au nord et au sud de San Francisco, où sévissent deux des plus grands brasiers répertoriés par les pompiers: le «SCU Lightning Complex» et le «LNU Lighning Complex» qui englobent plusieurs feux s’étant déclarés depuis lundi.