Des DJ en live depuis les toits genevois

Initiative insolite samedi 25 avril 2020: des DJ et des établissements genevois s'unissent pour lever des fonds pour la Croix-Rouge genevoise.

Samedi 25 avril 2020, de 16h à 22h, des DJ se relaieront à l'occasion du Geneva United Session . Ce direct sera retransmis sur le Net, mais aussi sur le Facebook de douze établissements (bars, restaurants et clubs) bien connus des Genevois, dont le Mambo et le Bypass.

«Le but de l'action est de montrer que dans les moments difficiles il n'y a plus de compétition, mais de l'entraide. Le large réseau de chacun peut être une force de frappe conséquente. J'ai été émerveillé en voyant la réaction positive des établissements, leur soutien et leur énergie», a expliqué le Genevois Ewave, coorganisateur de cet événement durant lequel le DJ mixera. Fait insolite, tous les artistes à l'affiche (16h Nika, 17h Steven Jamal, 18h15 Nico Ortiz, 19h30 Ewave, 21h TicTacTec) se produiront depuis les toits genevois. Les dons récoltés durant ce live iront à la Croix-Rouge genevoise.