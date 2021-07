DJ remontés à bloc à People In The City

People in the City, lors de sa première édition à Aquatis en 2020.

Après s’être installé pour la première fois en 2020 devant le plus grand aquarium d’eau douce d’Europe, le festival électronique remet ça au même endroit, avec de nouveau Sonja Moonear et Ricardo Villalobos en tête d’affiche. «On voulait finir les choses en beauté avec ces artistes dans la mesure où l’an dernier notre fête à Aquatis a été interrompue par une tornade complètement imprévisible», explique Koris Dinh, coorganisateur. Petite nouveauté quand même, une énorme tente sera installée sur le dancefloor. «Même en cas de pluie, les 1000 personnes pourront danser au sec.»

L’événement, accessible avec le certificat Covid, se tiendra de 13h à 2h du matin. «Pour marquer le coup de notre 13e édition, on a trouvé sympa de proposer 13 heures de musique», indique le Lausannois. Selon lui, les DJ à l’affiche ont hâte d’être derrière les platines. «Ils se réjouissent de mixer. S’ils recommencent à avoir des dates, ce n’est pas à un rythme aussi soutenu qu’avant la pandémie. Ils sont remontés à bloc. On va passer un bon moment.» Koris Dinh rappelle au passage que People in The City n’affecte en rien la santé des locataires d’Aquatis. «Dès le premier jour, on a travaillé main dans la main avec le directeur du lieu pour être certains qu’aucun animal ne subisse de nuisances sonores.»