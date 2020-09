Mozambique : Des djihadistes s’emparent de deux îles dans l’océan Indien

L’occupation de ces îles intervient un mois après celle de Mocimboa da Praia, une ville portuaire stratégique, par des islamistes affiliés à l’organisation État islamique.

Les îles de Metundo et Vamizi sont situées au large de la province de Cabo Delgado.

Des témoins ont rapporté à l’AFP que des djihadistes ont pris le contrôle mercredi soir des îles de Metundo et Vamizi, situées au large de la province de Cabo Delgado. «Ils sont arrivés la nuit dans de petits bateaux de pêche. Ils ont fait sortir les personnes des maisons avant de brûler» les habitations, a affirmé un témoin.

Ville stratégique occupée

Un autre témoin a déclaré que les djihadistes ont donné l’ordre aux habitants de quitter l’île avant d’incendier leurs maisons. «Ils nous ont rassemblés et nous ont dit de fuir si on voulait vivre. Je crois que tout le monde a quitté l’île», a déclaré ce témoin souhaitant rester anonyme.

L’occupation de ces îles intervient un mois après celle de Mocimboa da Praia, une ville portuaire stratégique, par des islamistes affiliés à l’État islamique (EI). Le port représentait un point de passage important pour les livraisons de fret et le développement d’un immense projet de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce projet constitue l’un des plus gros investissements en Afrique.

Pays pauvre, le Mozambique mise sur l’exploitation du gaz pour augmenter ses revenus et devenir l’un des principaux exportateurs de gaz naturel au monde. Depuis 2017, les attaques de groupes armés islamistes y ont causé la mort de 1500 personnes et fait plus de 250’000 déplacés.