Des docs tentent de sauver la vue d'une fillette violée

Un suspect a rapidement été interpellé et a avoué avoir violé la fillette et l'avoir blessée aux yeux afin qu'elle ne puisse pas l'identifier.

Des médecins indiens ont tenté vendredi de sauver la vue d'une enfant de sept ans victime d'un viol et dont les yeux ont été volontairement abîmés pour qu'elle ne puisse pas identifier son agresseur, a indiqué la police.

Quand elle a été retrouvée, ses mains étaient attachées et elle souffrait de graves blessures aux yeux. Le suspect, qui vivait à proximité, a été arrêté jeudi et a avoué ce crime, selon M. Chauhan. «Il a appuyé très fort avec ses doigts sur les yeux de la fille. Les médecins font leur possible pour sauver ses yeux. Nous avons bon espoir», a souligné M. Chauhan.