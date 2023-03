Genève/Lausanne : Des «docteurs Rêve» font passer le temps aux urgences pédiatriques

Face à l’attente interminable aux urgences, plusieurs hôpitaux suisses comptent sur les artistes et clowns de la Fondation Théodora pour adoucir les soirées des enfants, parents et soignants.

Faire passer les longues soirées à l‘hôpital un peu plus vite: c’est le défi que tente de relever la Fondation Théodora auprès de plusieurs hôpitaux de Suisse. Face à une charge de travail toujours plus intense et un personnel insuffisant dans les services d’urgence pédiatrique, l’organisation a décidé de lancer des «docteurs Rêves» dans les urgences pédiatriques de Lausanne, Meyrin, Saint-Gall, Winterthour. Objectif: rendre l’attente moins pénible pour les enfants, les parents et même les soignants. Ils déploient leurs talents de musique, tours de magie, bulles de savon et sens de l’improvisation dans les salles d’attente et même en salle de soins.