consulat chinois de Houston

Des documents brûlés après l’ordre de fermeture

Une vidéo montre des employés de la mission diplomatique chinoise à Houston en train de se débarrasser de papiers avant la fermeture du bâtiment ordonnée par Washington.

Les autorités chinoises ont aussitôt menacé de «représailles», ce qui laisse présager une nouvelle dégradation des relations déjà tendues à l’extrême entre les deux grandes puissances sur plusieurs fronts, dont la loi controversée sur la sécurité nationale à Hongkong et la situation des droits humains au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

Le consulat a été fermé «afin de protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains», a annoncé mercredi la porte-parole du département d’État américain, Morgan Ortagus, dans un communiqué.

«La Convention de Vienne dit que les diplomates doivent «respecter les lois et règles du pays hôte» et «ont le devoir de ne pas s’ingérer dans les affaires internes de cet État», a-t-elle souligné.

«Emplois volés»

La diplomatie américaine a ajouté que le régime communiste s’était par le passé livré à «un espionnage massif» aux États-Unis et s’y était «mêlé de politique intérieure», avait «exercé des pressions sur des responsables économiques» et «menacé des familles de Sino-Américains résidant en Chine».

«Ce sont des centaines de milliers d’emplois» qui ont ainsi été «volés par le Parti communiste chinois», a-t-il martelé, citant l’exemple de l’inculpation la veille par la justice américaine de deux Chinois mis en cause pour des attaques informatiques contre des entreprises engagées dans la recherche d’un vaccin anti-Covid-19.

«Les espions ont 72 heures pour partir»

Pour le président de la commission du Renseignement du Sénat américain, Marco Rubio, le consulat de Chine à Houston est «le cœur du vaste réseau d’espions et d’opérations d’influence du Parti communiste chinois aux États-Unis», et sa fermeture aurait donc dû être décidée «depuis longtemps». «Les espions ont 72 heures pour partir sous peine d’être arrêtés», a tweeté ce proche allié du président Trump.

Des vidéos partagées par des voisins montrent plusieurs conteneurs en feu dans la cour du bâtiment officiel. Les images (voir vidéo ci-dessus) montrent le personnel du consulat jeter des objets et des documents dans les poubelles enflammées, rapporte une chaîne locale de télévision .

«Action scandaleuse et injustifiée»

Sa fermeture constitue «une provocation politique lancée unilatéralement par la partie américaine, qui viole gravement le droit international», a dénoncé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. «La Chine condamne fermement cette action scandaleuse et injustifiée», a-t-il ajouté, menaçant de «représailles».

Il n’était pas clair dans l’immédiat si la fermeture du consulat de Houston a un lien direct avec les inculpations annoncées mardi par le Ministère américain de la justice contre Li Xiaoyu, 34 ans, et Dong Jiazhi, 33 ans, «deux pirates informatiques chinois» qui «travaillaient avec le Ministère chinois de la sécurité d’État». Pékin a balayé ces accusations.

«Le Gouvernement chinois est un fervent défenseur de la cybersécurité et il s’est toujours opposé aux cyberattaques», a assuré le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, appelant les États-Unis à «cesser immédiatement leurs calomnies et leur diffamation» à l’encontre de son pays. MM. Li et Dong, qui n’ont pas été arrêtés, se trouvent a priori en Chine.