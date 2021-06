Royaume-Uni : Des documents «sensibles» abandonnés derrière un arrêt de bus

Un dossier contenant des informations de défense du gouvernement britannique a été retrouvé par un quidam dans le sud de l’Angleterre.

«Le ministère prend la sécurité des informations extrêmement au sérieux et une enquête a été lancée», a-t-il ajouté. Selon la BBC, ces documents classifiés, une cinquantaine de pages au total comprenant des courriels et des présentations PowerPoint, ont été retrouvés mardi matin derrière un arrêt de bus dans le Kent (sud de l’Angleterre), en un tas détrempé. Certains évoquaient une possible présence militaire britannique en Afghanistan après le départ des forces internationales.