Cyberattaque d’Emil Frey – Des données de clients suisses auraient été publiées sur le Net

Le groupe Emil Frey a annoncé le 11 janvier dernier avoir subi une grosse cyberattaque, perturbant ses «activités opératives». Des recherches de la RTS avaient montré que nombre de professionnels du secteur n’ont par la suite plus pu réparer de voitures ni effectuer de ventes.

«Watson» livre ce jeudi plus de détails sur l’ampleur de l’attaque. Les pirates auraient ainsi fait chanter le géant automobile, menaçant de publier des données confidentielles. Selon les recherches du média, un premier ensemble de données aurait d’ores et déjà été publié mercredi. Il s’agirait de documents internes, concernant notamment des données personnelles de clients suisses et allemands.