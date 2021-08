Suisse romande : Des dons ont rendu la vue à des milliers de gens dans les pays pauvres

L’organisation Mission chrétienne pour les aveugles se félicite de la générosité de nombreux Romands, qui ont financé des opérations de la cataracte en Afrique, notamment.

Grâce à leur dons l’an passé, Vaudois, Valaisans, Genevois, Fribourgeois, Neuchâtelois et Jurassiens ont permis à plus de 5300 personnes aveugles ou malvoyantes vivant dans des pays défavorisés de recouvrer la vue, s’est réjoui lundi la Mission chrétienne pour les aveugles. Les quelques 265’000 francs récoltés dans les cantons romands ont servi à financer des opérations de la cataracte en Afrique, en Asie et en Amérique latine, principalement.