Coronavirus : Des doses de vaccin à 1000 dollars: le Dark Web surfe sur la vague anxiogène

Des malfrats proposent des fioles à des prix exorbitants sur des réseaux clandestins. Il s’agit bien entendu d’une arnaque.

Les acteurs de la cybersécurité ne sont pas surpris, mais la vigilance est de mise. Depuis début décembre, le vaccin contre le Covid-19 est en vente sur le Dark Web, ces réseaux clandestins utilisés par des millions d’internautes. On peut notamment s’y procurer des armes ou de la drogue. Bien entendu, dans l’écrasante majorité des cas, les fioles proposées à la vente sont bidon. En effet, comme l’explique «Le Parisien» , aucun vol de fiole n’a été signalé et les contrôles à la sortie des usines ont été renforcés.

Le prix de ces doses varie entre 250 et 1000 dollars, mais la quasi-totalité des paiements se font en Bitcoin. «Ce qui exclut l’achat direct par Mme Tout-le-monde car il faut connaître les plateformes de vente et se procurer de la monnaie virtuelle. La vente se passe surtout entre petits revendeurs qui les dispatchent ensuite sur des cercles restreints via des messageries privées», explique Antoine Violet-Surcouf, directeur général d’Avisa Partners et spécialiste de la contrefaçon sur internet.