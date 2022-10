Lausanne : Des douches non genrées à la piscine de Mon-Repos

Mardi soir, le Conseil communal de Lausanne a voté un crédit de 3,1 millions de francs pour rénover les sanitaires, les vestiaires et les douches de la piscine de Mon-Repos. La nouveauté dans la capitale vaudoise réside dans le fait que ces espaces seront non genrés, c’est-à-dire accessibles à tous sans distinction de sexe, rapporte «24 heures».

Ces espaces «universels», qui sont déjà la norme dans la plupart des centres aquatiques en Suisse et à l’étranger, diminuent «pratiquement» toute discrimination et permettent aux familles et aux groupes d’être réunis au même endroit. Ils facilitent aussi la surveillance des lieux et maximisent le sentiment de sécurité de la clientèle, a énoncé la Municipalité. Néanmoins, il conviendra d’afficher clairement la règle interdisant la nudité en dehors des cabines et la création d’espaces ouverts et vitrés, sans recoins ni cul-de-sac, afin d’augmenter le sentiment de sécurité, liste le quotidien vaudois. Les travaux débuteront en avril pour neuf mois.