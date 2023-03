Zurich: Des doutes sur l’authenticité d’une oeuvre du Kunsthaus

Zurich : Des doutes sur l’authenticité d’une œuvre du Kunsthaus

Un tableau découvert aux Pays-Bas ressemble dans les moindres détails à une œuvre coûteuse du fonds du Kunsthaus de Zurich. Ce dernier pourrait être une copie car plus récent.

L’historien de l’art Karim Khan, 69 ans, a fait une découverte sensationnelle. Le tableau intitulé «Couple d’amoureux au luth dans un paysage romantique», qu’il a découvert sur le site internet d’une maison de vente aux enchères néerlandaise, est quasi identique au «Paysage vespéral avec couple de personnages» conservé au Kunsthaus de Zurich. Selon lui, la version d’Hilversum (NL), qui vient d’être retrouvée, est plus ancienne et plus élaborée que le tableau de Zurich. Le spécialiste émet l’hypothèse que l’œuvre du Kunsthaus de Zurich est une copie.