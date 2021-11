France/Allemagne : Des drones localisent un réseau criminel de chauffeurs routiers

De vrais chauffeurs professionnels profitaient de leur métier pour voler en bande organisée sur les aires d’autoroute.

Un groupe de chauffeurs de camions roumains qui volaient sur des aires d’autoroute la marchandise d’autres camions, comme de l’alcool et du matériel électronique, a été démantelé par des polices européennes, ont indiqué vendredi, Europol et Eurojust.

Le groupe fonctionnait de manière rapide et très mobile, et ciblait spécifiquement les camions en stationnement transportant des produits de luxe haut de gamme, tels que des parfums et des cosmétiques, et les cargaisons d’alcool et de petits appareils électroniques.