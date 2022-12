Arabie saoudite: Des drones montrent l’avancement du projet controversé «The Line»

En milieu d’année, le gouvernement d’Arabie saoudite a publié de spectaculaires plans de construction d’une ville qui montrent un mur en miroir de 170 kilomètres de long et de 500 mètres de haut, derrière lequel sera abritée une ville entière. Malgré la longueur et la hauteur impressionnantes de ce mur, la ville ne devrait faire que 200 mètres de large. Un système de transport permettant de se rendre d’un bout à l’autre en 20 minutes est également prévu.

Le projet, qui est l’une des options de ce à quoi pourraient ressembler les villes du futur, se veut un «modèle de protection de la nature et d’amélioration des conditions de vie humaine», comme l’a déclaré le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Les différentes simulations montrent à quoi pourrait ressembler un jour «The Line», une ville enserrée entre deux murs de miroir, de 170 kilomètres de long et de 500 mètres de haut.

Dans les simulations, le projet baptisé «The Line» et faisant partie du projet de développement NEOM, ressemble à une utopie futuriste. Pour autant, les travaux de construction ont bel et bien démarré, comme le montrent les photos prises par des drones et les images satellites de la région située au nord-ouest de l’Arabie saoudite.