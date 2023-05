E-sport : Des duels somptueux et des favoris au rendez-vous du MSI 

Les grandissimes favoris du Mid-Season International (MSI) de «League of Legends» ont répondu présent ce week-end à Londres. Le No 1 chinois JDG et l’équipe coréenne T1 de la star Faker (en photo ci-dessous) se sont qualifiés pour la finale de l’Upper Bracket. JDG a balayé 3-0 son compatriote BLG, avec un Ruler étincelant, alors que T1 s’est fait une frayeur face à Gen.G. Dans ce duel 100% coréen, T1 menait 2-0 avant de se faire égaliser. Tout s’est décidé en un teamfight dans ce duel longtemps indécis, remporté par T1 (3-2) et durant lequel Faker ou encore Zeus ont eu l’occasion de faire preuve de tout leur talent.