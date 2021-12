France : Des durs au passé chargé dans les troupes de Zemmour

Le média indépendant «StreetPress.fr» vient de dresser une liste alarmante de personnalités d’extrême droite en marche pour soutenir le candidat à la présidentielle française.

« StreetPress.com a enquêté sur les troupes levées par le candidat pour la Reconquête qu’il fantasme.» C’est en ces termes que débute l’alarmante enquête du média français indépendant qui dresse une liste des militants les plus radicaux de France dont Éric Zemmour s’est assuré le soutien. Le site s’autorise même l’ironie au moment d’évoquer la découverte de «l’éventuel groupuscule d’extrême droite qui ne fait pas campagne pour Zemmour».

Dans les rangs du célèbre polémiste se trouvent des jeunes adeptes aux armes à feu aimant s’entrainer en tirant sur des caricatures racistes de juifs, de noirs et de musulmans, des ex-cadres dirigeants de groupes néofascistes toujours influents et des enthousiastes clamant leur amour pour un Zemmour qui «ressuscite la droite bonapartiste».

Suivent des groupuscules d’ultradroite (à l’image des «Zouaves Paris»), des néonazis menaçant de morts des politiciens, syndicalistes et journalistes et des influenceurs d’extrême droite (à l’image de Daniel Conversano), en passant par des hooligans et des militants estimant «Zemmour comme l’héritier politique de Bruno Mégret (ndlr. l’un des principaux dirigeants du FN, jusqu’en 98).