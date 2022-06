Bâle-Campagne : Des e-mails haineux et racistes assombrissent la Fête fédérale de lutte

À l’occasion de la manifestation qui se déroulera à Pratteln, la commune hôte organisera un festival qui célèbre la diversité des costumes traditionnels du monde entier. Sa co-organisatrice Shqipe Sylejmani fait l’objet de violentes attaques racistes à cause de ses origines.

Une ombre plane sur la fête fédérale de lutte et des jeux alpins (FFLS) aura lieu à Pratteln (BL) du 26 au 28 août prochain. La co-organisatrice d’un festival de costumes traditionnels représentant la diversité à travers le monde, organisé la veille de la manifestation, est victime de messages injurieux et racistes à cause de son origine. «J’ai beau répéter que j’aime la Suisse, on ne cesse de me répéter: «Tu es albanaise. Nous ne voulons pas de toi», a confié Shqipe Sylejmani au «Regionaljournal» de la radio SRF.