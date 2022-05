Trottinettes électriques : Des e-trotts non homologuées fusent à 100km/h

En Suisse, des trottinettes électriques sont quatre à cinq fois plus véloces que ce que la loi autorise. En vente libre, ces modèles hors normes peuvent être mis à la casse par la police.

Elles peuvent atteindre 100 km/h. Des trottinettes électriques non homologuées sont légalement vendues en Suisse. A titre d’exemple, le magasin Kiss My Wheels à Genève propose 26 modèles d’e-trotts sur son site Internet, dont 11 sont hors normes. Vendus à des prix naviguant de 1499 à 4798 francs, ces engins peuvent évoluer bien au-dessus des 70 km/h, puisque les plus chères atteignent des vitesses cinq fois plus hautes que les 20 km/h autorisés par la loi.