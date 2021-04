Floride (USA) : Des eaux usées toxiques menacent de se déverser dans la baie de Tampa

L’état d’urgence a été déclaré samedi par le gouverneur de Floride, après qu’un réservoir situé à Piney Point contenant plus d’un million de mètres cubes d’eaux usées toxiques et radioactives a commencé à fuir.

Le gouverneur de l’Etat américain de Floride, Ron DeSantis, s’est rendu dimanche sur le site d’un réservoir dont les eaux usées toxiques fuient, menaçant les habitations à proximité et qui pourrait constituer un désastre environnemental dans la fragile baie de Tampa.

Un million de mètres cubes

M. DeSantis a déclaré samedi l’état d’urgence afin d’allouer de nouveaux fonds pour affronter cette potentielle crise à Piney Point, où le revêtement plastique de ce réservoir, contenant plus d’un million de mètres cubes d’eaux usées toxiques et radioactives, a commencé à fuir.

«Aggravation de la fuite»

Plus de 300 habitations sont concernées par l’ordre d’évacuation.

Ron DeSantis avait annoncé sur Twitter qu’il se rendait dimanche dans le comté de Manatee pour rencontrer des responsables locaux et faire le point sur la situation à Piney Point.

«Depuis plus de 50 ans, cette exploitation minière du centre de la Floride a provoqué de nombreux désastres et incidents environnementaux et de santé publique», a-t-elle écrit, ajoutant que le revêtement du réservoir avait déjà cédé à plusieurs reprise par le passé.