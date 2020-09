«Je trouve extrêmement choquant de nous rabâcher qu’il faut trier et qu’au final, certaines équipes d’éboueurs s’en fichent.» Cette habitante d’un appartement situé à la rue des Garages, près de la rue de Lausanne, est dépitée. Lundi 21 septembre, comme les semaines précédentes, elle a constaté que des employés de la voirie mélangeaient cartons au sol et poubelles pour papier avec les ordures ménagères, lors du ramassage de ces dernières. La collecte du papier est prévue le mercredi. En colère, la locataire a filmé la scène.

Plus de 9000 tonnes de papier triées en 2019

En outre, une enquête sera menée à l’adresse concernée pour de potentielles infractions au règlement communal sur la gestion des déchets, telles que la permanence des conteneurs dans l’espace public, le dépôt de déchets au sol ou encore la sortie de conteneurs en dehors des jours réglementaires. «Le cas échéant, les contrevenants s’exposent à des sanctions», prévient Jean-Marc Robbiani. Celui-ci rappelle que la Ville est le premier collecteur de papier et carton triés du canton, avec plus de 9000 tonnes collectées triées en 2019 (pour 38’500 tonnes de déchets urbains incinérés). «Par ces chiffres, souligne-t-il, nous pouvons affirmer que la collecte sélective du papier s’exécute généralement dans de bonnes conditions, pour autant que la matière en question soit livrée correctement triée à la source et mise à disposition conformément au règlement communal.»