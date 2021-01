Lourdes Leon : Des échanges fracassants sur Instagram

Lourdes Leon, fille de Madonna, a répondu avec vulgarité aux commentaires de ses premiers abonnés.

L’Américaine a fait ses premiers pas dans la mode à la Fashion Week de New York en 2018.

La jeune femme de 24 ans a ouvert son compte Instagram le vendredi 22 janvier 2021 avec l’image d’une publicité qu’elle a réalisée et où on la découvre en culotte. Ce cliché un peu osé n’a pas manqué de faire réagir des internautes. Lourdes Leon a répondu à certains sans prendre de gants. Ainsi, quand un utilisateur du réseau social lui a demandé ce que penserait sa maman de cette photo, la fille de Madonna lui a écrit en retour: «Est-ce que ta mère sait que tu ne te laves pas le cul?» À d’autres fans qui la complimentaient pourtant sur sa beauté, elle a écrit des obscénités. Et à celui qui lui a confié qu’il l’attendait plutôt dans la chanson que dans la mode, l’Américaine lui a fait une promesse: «Je viendrai chanter à tes funérailles.»