Protection de l’environnement : Des écoles britanniques bannissent les paillettes pour sauver la planète

Au Royaume-Uni, écoles et lycées jouent à fond la carte écologique. Certains y échangent des vieux pulls de Noël, d’autres interdisent les paillettes à cause de leur impact sur l’environnement.

Des écoles britanniques interdisent les paillettes et s’interrogent sur la façon de célébrer les fêtes de fin d’année de manière plus respectueuse de l’environnement, un mois après la conférence sur le climat COP 26, à Glasgow (Écosse).

Bien accueilli

Pour les mêmes raisons, Graham Frost, directeur de l’école primaire Robert Ferguson, à Carlisle (nord de l’Angleterre), a également banni les paillettes non biodégradables, parfois utilisées dans le cadre d’activités artistiques. «Si davantage d’écoles adoptent cette ligne, les entreprises qui approvisionnent les écoles réfléchiront très attentivement à fournir des produits plus conformes à nos préoccupations environnementales», espère-t-il.

Il estime qu’»il y a un «sentiment croissant», parmi les directeurs d’établissements scolaires, qu'«il est impératif que nous fassions tout notre possible pour être une force de changement et, dans une certaine mesure, une force d'influence» pour préparer leurs enfants à un avenir «menacé par le changement climatique».

«Le besoin d’un monde plus vert»

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association des directeurs d’écoles et de collèges, a déclaré que «les écoles accordent une grande importance à l’environnement dans tout ce qu’elles font, en raison de l’importance vitale de cette question en général et en particulier pour leurs élèves qui ressentent, à juste titre, le besoin d’un monde plus vert». «La récente conférence sur le changement climatique COP26 a peut-être intensifié cet intérêt et Noël offre une excellente occasion de canaliser cet enthousiasme dans des activités pratiques», a-t-il ajouté.