Royaume-Uni : Des écologistes passent une nuit au Musée des sciences de Londres

Dans la nuit de mardi à mercredi, de jeunes militants ont décidé de protester contre les partenariats d’un musée londonien avec les milieux pétroliers.

Une trentaine de jeunes militants écologistes ont occupé le Science Museum de Londres dans la nuit de mardi à mercredi pour dénoncer ses partenariats avec des compagnies pétrolières, un type de mécénat de plus en plus critiqué.

«Le directeur d’un musée financé publiquement ne devrait pas défendre l’industrie du charbon et le Science Museum ne devrait pas appartenir aux entreprises qui causent la crise climatique», a déclaré Izzy, une manifestante de 17 ans citée dans un communiqué des organisateurs.

«Défi le plus urgent»

«Tout en faisant face avec calme et professionnalisme à un petit groupe de manifestants, l’attention de notre équipe reste portée sur les dizaines de milliers de personnes qui s’apprêtent à passer une journée des vacances d’automne au Science Museum, où les visiteurs peuvent découvrir deux expositions qui abordent certains aspects du changement climatique, le défi le plus urgent auquel l’Humanité fait face», a déclaré un porte-parole de l’établissement.

Mécènes indésirables

De plus en plus d’institutions culturelles britanniques tournent le dos aux compagnies pétrolières, devenues des mécènes indésirables, sous la pression d’artistes et de militants environnementaux.