Pylône saboté à Gland (VD)

Des écoterroristes dans le viseur

Un manifeste écolo, féministe et pro-animaux aurait été retrouvé près du site du sabotage. L’enquête exclut désormais l’usage d’explosifs.

On aperçoit les pales d’un hélicoptère de l’armée, appelé en renfort pour une mission d’observation.

Mouvement radical américain

Les enquêteurs restent peu loquaces à propos des auteurs du sabotage. Mais selon nos confrères, un manifeste politique a été découvert par les forces de l’ordre non loin du pylône. Un texte de plusieurs pages qui évoquerait l’environnement, la cause animale et des revendications féministes. De quoi laisser penser que des écoterroristes pourraient être à l’origine de l’attaque.