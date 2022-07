États-Unis : Des effets qui devraient se faire sentir «durant des décennies»

Sous l’impulsion de juges nommés par Donald Trump, la Cour suprême des États-Unis a opéré un virage dans une direction beaucoup plus conservatrice. Des experts estiment que ce n’est que le début.

Au cours des dix derniers jours, la plus haute juridiction des États-Unis a annulé le droit des Américaines à avorter , consacré le droit de porter une arme en public, élargi la place de la religion dans la sphère publique et drastiquement limité les moyens fédéraux pour lutter contre le réchauffement climatique .

Ces décisions, adoptées par les six juges conservateurs de la Cour au grand dam de ses trois sages progressistes, sont la première illustration d’un puissant retour de balancier judiciaire après des années plus tempérées, parfois marquées d’arrêts progressistes historiques, comme la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe en 2015.

Au cours de la session tumultueuse 2021-2022 qui s’est achevée jeudi, la Cour a pris «un virage spectaculaire et soudain dans une direction beaucoup plus conservatrice», analyse Stephen Wermiel, professeur de droit constitutionnel à la American University.

Cette cour a aussi estimé qu’il revenait seulement au Congrès, et non à une agence gouvernementale indépendante, d’établir des normes réglementaires comme des limites d’émissions de gaz à effet de serre.

Et pourtant, elle «menace la capacité de l’État à garantir la santé et le bien-être de sa population, au moment même où les États-Unis et toutes les nations du monde sont confrontés au plus grand défi environnemental de l’Histoire», regrette-t-il.