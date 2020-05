Burundi

Des élections générales sous Covid-19 et sous tension

Le pays espère tourner la page des années au pouvoir de Pierre Nkurunziza, marquées par des violations massives des droits humains.

«Grâce divine»

Le Burundi n’a pas imposé le confinement de la population, au contraire de son voisin rwandais, et la campagne électorale a mobilisé des foules nombreuses, avec pour toute mesure de prévention quelques seaux d’eau et du savon.

Tourner la page

Le pays, qui pourrait faire face à une crise sanitaire majeure, s’apprête à tourner la page Nkurunziza, dont les dernières années au pouvoir ont été marquées par des violations massives des droits humains qui ont fait au moins 1200 morts, selon un bilan de l’ONU arrêté en 2017, et poussé à l’exil quelque 400’000 personnes au plus fort de la crise.

Ces violences sont imputées par l’ONU et les ONG de défense des droits de l'homme aux Imbonerakure, membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir (CNDD-FDD) mais aussi au redouté Service national de renseignement, à la police et dans une moindre mesure à l’armée.

«L’Héritier»

Mais la campagne a été âpre et son principal rival parmi les six autres candidats, Agathon Rwasa, a mobilisé les foules.

Voler la victoire

M. Rwasa est issu du plus ancien mouvement rebelle du pays (Palipehutu-FNL) dont il prit la tête au début des années 2000 et qui fut l’un des deux principaux groupes rebelles pendant la guerre civile burundaise (1993-2006) ayant opposé des rebelles hutu à l’armée, dominée par la minorité tutsi, et fait plus de 300.000 morts.