Algérie : Des élections législatives sur fond de répression de la contestation

Rejetées par le mouvement contestataire du Hirak qui dénonce une «mascarade électorale» et une partie de l’opposition, les législatives anticipées se tiendront samedi.

Les Algériens se rendent aux urnes samedi pour des élections législatives anticipées rejetées par le mouvement contestataire du Hirak et une partie de l’opposition, sur fond de répression tous azimuts. Le principal enjeu est à nouveau la participation après les précédentes consultations électorales, la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marquées par une abstention historique.

Les bureaux de vote ouvrent de 8 à 19 heures pour ces premières législatives depuis le soulèvement populaire inédit et pacifique, né le 22 février 2019 du rejet d’un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, poussé près de deux mois plus tard à la démission après 20 ans au pouvoir. Les résultats officiels, eux, ne sont pas attendus avant dimanche.

Quoi qu’il arrive, le pouvoir s’accommodera d’une éventuelle forte abstention, tout en espérant un taux de participation entre 40% et 50%. Car il est déterminé à imposer sa «feuille de route» électoraliste, en ignorant les revendications du Hirak – État de droit, transition démocratique, souveraineté populaire, justice indépendante.

Quelque 24 millions d’Algériens sont appelés à élire les 407 députés de l’Assemblée populaire nationale pour un mandat de cinq ans. Ils doivent choisir parmi près de 1500 listes, dont plus de la moitié s’affichent comme «indépendantes».

«Perpétuer le système»

C’est la première fois qu’un nombre aussi élevé d’indépendants se présentent face à des prétendants endossés par des partis largement discrédités et jugés responsables de la crise dans le pays. Ces nouveaux venus, à l’affiliation floue, pourraient s’imposer comme une nouvelle force avec l’aval du pouvoir, qui a fait appel aux «jeunes» et encouragé leurs candidatures. D’autant que l’opposition laïque et de gauche, en perte de vitesse, a choisi de boycotter le scrutin.