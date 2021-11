Algérie : Des élections locales pour tourner la page de l’ère Bouteflika

Les Algériens se sont rendus aux urnes ce samedi pour choisir les élus communaux et départementaux. Ce sont les premières élections depuis le décès de l’ancien président Bouteflika.

Avec plus de 8 millions de votants sur 23 millions d’inscrits, l’affluence a atteint en moyenne 35%, soit 12 points de plus qu’au dernier scrutin, les législatives de juin, où l’abstention avait été record.

Plus de 8 millions d’Algériens ont voté samedi pour choisir leurs élus communaux et départementaux, soit environ 35% des électeurs, une participation plus forte qu’aux précédents scrutins, pour des élections devant permettre, aux yeux du pouvoir, de tourner la page de l’ère de l’ex-président Bouteflika. Après avoir voté, le président Abdelmadjid Tebboune a qualifié ces scrutins de «dernière étape pour l’édification d’un État moderne», promettant de bâtir «un État économiquement fort» dans un cadre de «démocratie et liberté du citoyen».