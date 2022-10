Protection des animaux : Des éléphants arrachés à leur vie sauvage

Depuis plus d’une année, des éléphants sont exportés de Namibie vers les Émirats arabes unis à bord de Boeing 747. Les pachydermes s’en vont rejoindre le Sharjah Safari Park et le zoo d’Al-Ain, à Abu Dhabi. Selon les informations officielles, les deux installations servent à protéger la faune. «C’est une excuse. En réalité il s’agit d’argent et de symboles de prestige», explique au «SonntagsBlick» Karl Ammann, écologiste et photographe animalier saint-gallois, qui a dénoncé sous un pseudonyme ce commerce sur le site d’informations «The New Arab», en septembre dernier.