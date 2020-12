En Thaïlande : Des éléphants déguisés en père Noël énervent les défenseurs des animaux

Quatre pachydermes habillés en père Noël et portant cette année des masques de protection géants, coronavirus oblige, ont distribué des masques dans une école en Thaïlande. Un rituel «inacceptable» et dangereux, selon un vétérinaire.

Sri Mongkon, 14 ans, Sri Raya, 6 ans, Peter, 15 ans et King Kaew 18 ans, transportaient par la trompe des paniers remplis de masques chirurgicaux à distribuer aux élèves et aux parents à l’extérieur de l’école. Les enfants ont entonné des chants de Noël et faisaient la queue pour se faire prendre en photo avec les pachydermes.

«C’est fantastique pour les enfants. Cela mélange deux cultures. Celle de Noël, avec le père Noël et la joie qu’il procure... et celle de la Thaïlande, qui est basée sur les éléphants», a affirmé un professeur de l’école.

Pour Brett Baxter, professeur d’anglais et de sciences, l’événement avait pour but de faire vivre l’esprit de Noël avec une forte saveur thaïlandaise. «C’est fantastique pour les enfants. Cela mélange deux cultures. Celle de Noël, avec le père Noël et la joie qu’il procure... et celle de la Thaïlande, qui est basée sur les éléphants, a-t-il déclaré à l’AFP. Ils sont très bien entraînés et soignés. Nous connaissons ces éléphants depuis de nombreuses années.»