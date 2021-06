Chine : Des éléphants en goguette attendent le retardataire

Un troupeau de pachydermes, dont la pérégrination de plus de 500 km est suivie en direct par des millions de Chinois, attend actuellement une congénère, distancée de 14 km.

Le troupeau d’éléphants, dont la randonnée captive la Chine, observe un arrêt forcé dans l’attente d’un de ses congénères, qui traîne la patte et se trouve désormais à 14 km du reste du groupe.

Les 15 pachydermes, dont trois éléphanteaux, ont déjà parcouru plus de 500 km dans le sud-ouest du pays, après avoir quitté leur réserve de Xishuangbanna, une région frontalière du Laos et de la Birmanie, en début d’année.

La pérégrination tient en haleine la Chine, dont la télévision nationale, CCTV, retransmet en direct sur internet les faits et gestes du troupeau, 24 heures sur 24. Une équipée que les Chinois suivent en direct sur leur réseau social favori aussi, Weibo.

Un jeune mâle âgé d’une dizaine d’années a cependant quitté le reste de la troupe au début du mois et en est de plus en plus éloigné. Au point que les femelles du troupeau ont ralenti leur avance ces derniers jours, avec une pause à proximité d’un village à 90 km au sud de Kunming, la capitale de la province du Yunnan, selon CCTV.