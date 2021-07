Animaux : Des éléphants vont s’envoler d’Angleterre pour le Kenya

Le troupeau d’éléphants doit être emmené en avion au Kenya, afin que les pachydermes puissent être réintroduits dans la nature.

La fondation Aspinall souhaite transporter en avion le troupeau, qui pèse au total 25 tonnes, et dont le plus jeune membre, Nguvu, est né en mars 2020. «Après des années à peser les avantages et les risques, à la Fondation Aspinall, nous avons décidé ce projet sans précédent et cette véritable première mondiale», ont écrit Carrie Symonds (ou Carrie Johnson) et le président de la fondation, Damian Aspinall, dans les colonnes du journal The Sun. «C’est la première fois qu’un troupeau reproducteur d’éléphants est réintroduit dans la nature», soulignent-ils, une opération qui doit permettre aux pachydermes de bénéficier d’une espérance de vie rallongée et d’un meilleur bien-être, la vie en captivité provoquant stress et dépression chez ces animaux.