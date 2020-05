Des élèves dénoncent une «inégalité de traitement»

Un engagement mal récompensé

«Je ne me voyais pas rester à la maison à réviser alors que mon pays avait besoin de moi. Au plus fort de la crise, j’ai servi dans une pharmacie. Maintenant, je tente de rattraper mon retard en révisant 10 h par jour.» A., Neuchâtelois de 20 ans, fait partie de ces élèves qui risquent de faire les frais de leur engagement pour la collectivité. «Mon père a vu son salaire baisser à cause du coronavirus. Au lieu d’étudier, j’ai dû bosser pour le soutenir», déclare un autre jeune.