imago images/ANE Edition

Une soixantaine d’élèves du centre saint-gallois de formation professionnelle ne se sont pas présentés aux cours, lundi matin. Pourtant, leur présence est à nouveau obligatoire malgré le fait que la Suisse ait entamé en ce déb u t de semaine u n nouveau semi-confinement. «On se sent comme au cirque», se justifie une jeune femme de 24 ans. Elle critique le fait que les fenêtres doivent rester ouvertes alors qu’il fait -5 degrés dehors et qu’une vingtaine de personnes doivent rester assises les unes à côté des autres alors qu’il existe des personnes à risque parmi les parents et les professeurs. La jeune femme ne comprend pas pourquoi la direction insiste sur la présence obligatoire des élèves. Selon elle, les directives sont «consternantes et incompréhensibles».

C’est la raison pour laquelle plusieurs classes ont informé le week-end dernier les enseignants et le directeur qu’elles n’allaient pas se rendre en cours. «Tous les profs se sont montrés compréhensifs et nous ont proposé de suivre les cours à distance», affirme l’Alémanique d e 24 ans. Or lundi, le vent semblait avoir tourné. La direction a en effet rappelé que la présence des élèves était obligatoire, se basant sur les directives récemment émises par le canton de Saint-Gall. «Nous devons les respecter», sou l igne l a direction, qui concède néanmoins que la situation générale et les mesures prises sont, en partie, contradictoires et changent sans cesse.