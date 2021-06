Ecoles romandes - Des élèves peuvent déroger à la quarantaine pour aller aux exas

Alors que les examens de fin de collège ou gymnase reposent déjà sur une logistique complexe et peu flexible, le Covid vient une nouvelle fois mettre son grain de sel. Comment faire si un jeune est placé en quarantaine à ce moment-là? La plupart des cantons ont décidé de tout faire pour éviter des absences, qui les forceraient à organiser une session supplémentaire. Vaud et Valais, par exemple, rappellent qu’il est possible de mettre fin à une quarantaine le 7e jour à l’aide d’un test rapide ou PCR négatif.