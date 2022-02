Suisse – Des élues s’unissent pour pouvoir pénaliser le sexisme

Plusieurs élues de gauche comme de droite ont déposé à Berne des initiatives parlementaires pour que les appels à la haine et à la violence en raison du genre soient condamnables.

Parmi les parlementaires qui ont signé cette initiative conjointe, la conseillère nationale PLR et ex-conseillère d’État vaudoise Jacqueline de Quattro. Patrick Martin/Tamedia

Faut-il pouvoir condamner pénalement le sexisme? La proposition s’est invitée à Berne via plusieurs initiatives parlementaires déposées par des élues de gauche comme de droite. Toutes demandent par un seul et même texte, en français et en allemand, que quiconque incite publiquement à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de son genre soit punissable d’une peine allant jusqu’à 3 ans de prison.

À l’origine de cette action politique, un incident survenu en hiver 2019, où des supporters du FC Schaffhouse avaient brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire (en suisse allemand): «Baiser et tabasser les femmes de Schaffhouse». Le slogan avait suscité l’indignation de la classe politique et débouché sur un procès qui s’était soldé par un acquittement, le texte ayant été jugé «moralement répréhensible, mais pas punissable», rappelle la Neue Zürcher Zeitung jeudi.

Une ligne rouge claire à ne pas franchir

Du coup, le thème a rebondi au Parlement sous la houlette de la socialiste zurichoise Min Li Marti, l’instigatrice de cette action politique. Selon elle, la Berne fédérale «a besoin d’un signe clair pour dire que le sexisme est inacceptable». Les autrices des initiatives demandent donc que la norme pénale sur le racisme – qui rend jusqu’ici punissables la discrimination et les discours de haine fondés sur la «race», l’ethnie ou la religion – soit élargie pour inclure désormais le genre.

Parmi les élues derrière ce projet coordonné figure la conseillère nationale PLR vaudoise Jacqueline de Quattro, qui a elle aussi déposé une initiative. Interrogée par la RTS dans le 12h45 ce jeudi, l’élue rappelle qu’en Suisse, «on n’est pas protégé en tant qu’homme ou femme. Or on voit une montée de l’intolérance dans ce domaine également.» Et de souligner: «Je pense donc qu’il est important de fixer clairement une ligne rouge.»

L’UDC parle de censure

Dans son texte, l’élue vaudoise a rappelé que lors des débats sur l’interdiction des discriminations basées sur l’orientation sexuelle (acceptée en votation populaire en février 2020), la question s’était déjà posée s’il fallait inclure le sexe de la personne. Le Parlement y avait finalement renoncé. «Toutefois, la haine et la violence envers les femmes sont malheureusement très répandues, rappelle-t-elle. Ajouter le sexe à la norme permettrait d’indiquer clairement que les appels à la violence et à la haine liés au sexe ne sont pas plus tolérables que ceux liés au racisme, à l’antisémitisme ou à l’homophobie.»