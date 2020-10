Ouïghours : Des élus américains accusent la Chine de «génocide»

Un groupe de sénateurs des deux partis a déposé une résolution pour déclarer la Chine coupable. La motion ne sera pas approuvée rapidement car le Sénat est en vacances jusqu’à l’élection.

«Les attaques de la Chine contre les Ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans --surveillance, emprisonnement, torture et camps de rééducation forcés--, c’est un génocide pur et simple», a déclaré le démocrate Jeff Merkley. (image d’illustration)

«camps de rééducation forcés»

Le démocrate Jeff Merkley a noté que ce texte montrerait que les États-Unis «ne peuvent pas rester silencieux». «Les attaques de la Chine contre les Ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans --surveillance, emprisonnement, torture et camps de rééducation forcés--, c’est un génocide pur et simple», a-t-il ajouté.

Les groupes de défense des droits humains affirment que plus d’un million de Ouïghours sont détenus dans des camps dans le Xinjiang. Pékin dément ce chiffre et parle de centres de formation professionnelle, destinés à aider la population à trouver un emploi et ainsi à l’éloigner de la tentation de l’islamisme et du terrorisme.