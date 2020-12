Cyberattaque aux États-Unis : Des élus américains appellent à une réponse «forte»

Si Donald Trump avait minimisé la cyberattaque qui a touché les États-Unis, plusieurs élus américains l’ont contredit ce dimanche, dénonçant un «affront scandaleux».

Cette attaque informatique «est un affront scandaleux à notre souveraineté, auquel il faudra qu’il soit répondu de manière très forte, pas juste rhétorique – aussi important cela soit-il – mais aussi avec une cyber-réponse de la même magnitude ou plus grande», a déclaré le sénateur républicain Mitt Romney sur CNN.

Donald Trump a jugé samedi que cette cyberattaque était «bien plus importante dans les médias «Fake News» qu’en réalité». Et bien que des experts et son propre chef de la diplomatie aient pointé la Russie du doigt, lui n’a pas fait de même, assurant dans un tweet que «ça pourrait être la Chine».