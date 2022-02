grand-saconnex (GE) : Des élus de l’UDC condamnés pour avoir volé le parti

Le Parquet a reconnu coupables d’escroquerie trois élus. Ils avaient trafiqué des relevés de présence pour éviter de reverser des jetons de présence à leur formation.

Ils ne voulaient pas payer, ils se sont fait pincer. Trois élus de l’UDC siégeant au Conseil municipal du Grand-Saconnex ont été condamnés pour escroquerie et faux dans les titres par le Ministère public, révèle ce jeudi la «Tribune de Genève». Ces politiciens ne voulaient pas reverser une partie de leurs jetons de présence (nom donné, en politique, aux défraiements perçus pour assister aux séances plénière et de commission) à leur parti. Pour ce faire, en 2020, ils ont établis de faux certificats et décomptes à l’entête de la commune afin de minimiser leurs gains. Le préjudice subi par l’UDC cantonale s’élève à 11’000 francs.