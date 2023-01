Suisse : Des élus demandent l’interdiction de TikTok sur les téléphones pros

Le réseau social chinois TikTok est de plus en plus controversé pour son manque de protection des données. Au point que le Congrès américain a décidé d’interdire l’appli sur les appareils des fonctionnaires pour cause de menace à la sécurité nationale. Il faut dire que TikTok appartient à l’entreprise ByteDance, qui est soumise au contrôle du Parti communiste chinois. Et il a dû admettre que des employés basés en Chine avaient accès aux données des utilisateurs américains. Deux journalistes ont ainsi été espionnés.