Cuba : Des élus démocrates pressent Joe Biden de fermer la prison de Guantánamo

La prison américaine de Guantánamo, à Cuba, doit être fermée, réclament des députés américains démocrates. Elle coûte trop cher pour 39 djihadistes qui y restent.

«La prison de Guant á namo a abrité jusqu’à 800 prisonniers, mais elle ne détient actuellement que 39 hommes, dont beaucoup sont âgés et de plus en plus faibles», soulignent-ils dans cette lettre. «Selon des informations de presse, la prison coûte plus de 500 millions de dollars par an, soit un coût annuel exorbitant de 13 millions de dollars par prisonnier.»