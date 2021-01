France : Des élus dénoncent les conditions de vie «indignes» des migrants

Des migrants qui vivent «au sol, dans le froid, la boue». Une situation qui pousse des élus français à lancer un cri d’alarme et réclamer une «véritable politique d’accueil».

Dans ce campement qui réunit entre 200 et 300 exilés désireux de rejoindre l’Angleterre selon les sources, leur situation «empire alors que la période hivernale arrive à grands pas», déplorent des élus socialistes français.

Des élus du nord de la France ont alerté samedi sur les conditions de vie «indignes» de migrants de la commune de Grande-Synthe, qui vivent «au sol, dans le froid, la boue» et au gré des évacuations régulières, réclamant une «véritable politique d’accueil».

«La presse et les réseaux sociaux ont rendu compte cette semaine de la situation des exilés de Grande-Synthe soumis aux intempéries et aux évacuations peu orthodoxes organisées par la préfecture. Parlementaires nordistes, nous nous sommes rendus sur place pour constater (...) leurs conditions (de vie) indignes d’un pays tel que la France», écrivent les sénateurs socialistes Patrick Kanner et Martine Filleul dans un communiqué.