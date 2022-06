Etats-Unis: Des élus détaillent les manipulations «éhontées» de Donald Trump

États-Unis : Des élus détaillent les manipulations «éhontées» de Donald Trump

La commission parlementaire qui enquête sur le 6 janvier 2021 a dévoilé jeudi les tentatives de Donald Trump pour faire invalider l’élection de 2020.

Au cours de cette cinquième audition publique, les neuf élus – sept démocrates et deux républicains répudiés par leur parti – ont détaillé les pressions exercées par Donald Trump sur le ministère pour que ce dernier déclare officiellement que l’élection avait été truquée et pour qu’il lance des poursuites fédérales parallèles à celles lancées par les avocats du président.

«Donald Trump ne voulait pas simplement que le ministère de la Justice enquête. Il voulait que le ministère de la Justice l’aide à légitimer ses mensonges et déclare sans fondement que l’élection était truquée», a noté le président de la Commission, Bennie Thompson.

«Intérêts politiques personnels»

L’ancien ministre de la Justice par intérim Jeffrey Rosen a raconté s’être trouvé sous une pression intense imposée par Donald Trump, qui l’a contacté quasiment quotidiennement entre le 31 décembre et le 3 janvier. «À un moment, il a suggéré de nommer un procureur spécial chargé des fraudes électorales. À plusieurs reprises, il m’a demandé de rencontrer son avocat personnel (Rudy) Giuliani», a raconté Jeffrey Rosen.

«Laissez le reste entre mes mains»

Donald Trump a simplement répété avoir gagné l’élection présidentielle. «Le président a dit: ‘‘dites juste que l’élection était truquée et laissez le reste entre mes mains et celles des élus républicains’’», a raconté Richard Donoghue, en se basant sur ses notes prises lors d’une conversation téléphonique avec Donald Trump et l’ex-ministre par intérim Jeffrey Rosen.